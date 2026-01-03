FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 03. i 04. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 03. i 04. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Traži se ravnoteža u odnosima. Emocije su blage, ali postojane. Vikend donosi potrebu za skladom. Distanca pomaže jasnijem pogledu. 

Posao: Razmišljanja o suradnji su naglašena. Nove ideje još nisu sazrele. Ne donose se konačne odluke. Strpljenje je ključno. 

Zdravlje: Psihička osjetljivost je izražena. Potreban je unutarnji mir. Tijelo reagira na emocionalne oscilacije. Smirenost pomaže. 

Snovi i vizije: Snovi donose simboliku odnosa. Vizija budućnosti traži ravnotežu. Unutarnji osjećaj pokazuje gdje je sklad narušen. Tiha jasnoća se javlja.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 03. i 04. 01. 2026.