Dnevni horoskop, Vaga, 03. i 04. 01. 2026.
Ljubav: Traži se ravnoteža u odnosima. Emocije su blage, ali postojane. Vikend donosi potrebu za skladom. Distanca pomaže jasnijem pogledu.
Posao: Razmišljanja o suradnji su naglašena. Nove ideje još nisu sazrele. Ne donose se konačne odluke. Strpljenje je ključno.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je izražena. Potreban je unutarnji mir. Tijelo reagira na emocionalne oscilacije. Smirenost pomaže.
Snovi i vizije: Snovi donose simboliku odnosa. Vizija budućnosti traži ravnotežu. Unutarnji osjećaj pokazuje gdje je sklad narušen. Tiha jasnoća se javlja.
