Garcia: 'Nisam nikad mislio da ćemo biti prvaci, već sam objasnio...'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije najavio je nadolazeću utakmicu protiv Lokomotive na Poljudu u 26. kolu SHNL-a.

Utakmica se igra u nedjelju s početkom u 15.00 sati, a Bijeli u nju ulaze nakon dva olna poraza - prvo su izgubili od Rijeke i ispali iz Kpa, a potom ih je na njihovom terenu pobijedio Dinamo i pobjegao im deset bodova na vrhu ljestvice.

Na početku je govorio kakva je situacija u ekipi nakon tih poraza i osvrnuo se na Livaju.

"Svi su profesionalci i moraju raditi. Mislim da nitko nije mislio da je cilj titula. Svi su motivirani i moraju nastaviti rasti. Zaostajemo puno. Nisam nikad mislio da ćemo biti prvaci. Ovo je proces, već sam objasnio. Želimo imati momčad kao veliki klub, a ne mali. I razvijati mlade igrače. Želimo pokazati svoje lice u Europi. To su ciljevi. Želimo osvojiti što je više moguće bodova. U Livaju vjerujemo. Nije igrao puno u zadnjoj utakmici. Trebalo nam je puno energije i presinga protiv Dinama i Rijeke. Karakteristike drugih igrača su bolje za te stvari. Ali to ništa ne znači za Marka. On mora raditi kao i svi ostali. Ako bilo tko nije motiviran, onda ne treba biti ovdje", rekao je pa otkrio kakvo je zdravstveno stanje u svlačionici:

"Uz već iste ozlijeđene, novi je Hodak. Neće ga biti neko vrijeme, zadnja loža je u pitanju. Izbivat će tri do četiri tjedna. Mi želimo pobijediti svakoga i dati svoj maksimum. Ako ne igramo kao momčad imat ćemo problema. Trenirali su jako dobro. Danas smo malo smanjili intenzitet jer su igrači bili umorni. Nije lak izgubiti na način koji smo izgubili u Rijeci. Protiv Dinama je bilo drukčije."

"Lokomotiva je jako opasna momčad. Zadnji put smo kod kuće s njima odgrali dobro. Bez lopte moramo biti energičniji, a s loptom smireniji. To je sve", izjavio je Garcia.

Dao je komentar na novi stadion i trening kamp Hajduka.

"Momčad treba novi prostor za treninge, to je jasno. Tijekom tjedna nekad ne možemo koristiti terene. To su odlične vijesti za klub i grad. Za trenera je važno da momčad ima prave uvjete. Jer tako igrači napreduju. To je realnost. Ovo nije ulični nogomet, ovo je profesionalizam", rekao je.

Na kraju je odgovorio na pitanje boji li se da će ih Rijeke, trećeplasirana momčad u HNL-u, preskočiti na ljestvici. Trenutno Hajduk na drugom mjestu ima devet bodova više od Riječana.

"Treneri se uvijek boje jer se sve brzo mijenja. Koncentrirani smo na naše utakmice. Natječu se u Europi, imaju tu kvalitetu i mogućnost koje mi nemamo. Imamo dobru prednost, ali nismo blizu Dinamu", zaključio je.

