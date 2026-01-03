Dnevni horoskop, Strijelac, 03. i 04. 01. 2026.

Ljubav: Postoji potreba za slobodom. Emocije se doživljavaju lagano. Vikend donosi nova poznanstva ili zanimljive susrete. Optimizam je prisutan.

Posao: Razmišlja se o promjenama i novim pravcima. Stari okviri postaju tijesni. Vizija budućnosti se širi. Ideje traže prostor.

Zdravlje: Energija je promjenjiva. Tijelo traži kretanje. Aktivnost donosi psihičko olakšanje. Nemir se smanjuje.

Snovi i vizija: Snovi donose slike putovanja i promjena. Vizija budućnosti je široka. Unutarnji nemir vodi prema rastu. Novi horizonti se naziru.