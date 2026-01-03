Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. i 04. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano. Naglasak je na stabilnosti. Odnosi se promatraju ozbiljno. Vrijeme gradi povjerenje.
Posao: Odgovornost je u fokusu. Razmišlja se dugoročno. Vikend donosi planiranje. Upornost donosi sigurnost.
Zdravlje: Umor je naglašen. Tijelo traži više odmora. Zanemaruju se signali organizma. Potrebno je usporiti.
Snovi i vizija: Snovi su povezani s ciljevima. Vizija budućnosti je realna i čvrsta. Unutarnja slika se gradi strpljivo. Fokus ostaje snažan.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
IZNENAĐENJE! /
Osječani se probudili pod debelim snježnim pokrivačem: Prizori su nadrealni...
Cura dana /
Franka
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. i 04. 01. 2026.