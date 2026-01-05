Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su snažne, ali skrivene. Postoji potreba za kontrolom situacije. Neizrečene misli stvaraju napetost. Introspekcija je naglašena.
Posao: Razmišlja se strateški. Planovi se drže u tajnosti. Fokus je na dugoročnim ciljevima. Snaga dolazi iz discipline.
Zdravlje: Osjeća se iscrpljenost. Tijelo traži predah. Emocionalni teret se odražava fizički. Regeneracija je potrebna.
