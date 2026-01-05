Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 01. 2026.
Ljubav: Misli su raspršene, a emocije neusklađene. Razgovori ostaju nedorečeni. Postoji osjećaj unutarnje podvojenosti. Jasnoća se tek nazire.
Posao: Mentalna aktivnost je pojačana. Novi zadaci zahtijevaju brzu prilagodbu. Ideje se množe, ali nisu sve primjenjive. Potrebno je izdvojiti bitno.
Zdravlje: Psihički umor je naglašen. Nemir se osjeća u tijelu. Potrebno je smanjenje podražaja. Mir donosi ravnotežu.
