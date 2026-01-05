FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 05. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 05. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Naglašena je potreba za sigurnošću. Emocije su postojane, ali suzdržane. Odnosi se promatraju kroz prizmu povjerenja. Mir ima veću vrijednost od strasti. 

Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Razmišlja se o dugoročnim rješenjima. Ne donose se nagle odluke. Stabilnost je prioritet. 

Zdravlje: Tromost i umor mogu biti izraženi. Tijelo reagira na emotivna opterećenja. Sporiji ritam donosi olakšanje. Potrebno je strpljenje. 

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 05. 01. 2026.