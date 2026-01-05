Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 05. 01. 2026.
Ljubav: Naglašena je potreba za sigurnošću. Emocije su postojane, ali suzdržane. Odnosi se promatraju kroz prizmu povjerenja. Mir ima veću vrijednost od strasti.
Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Razmišlja se o dugoročnim rješenjima. Ne donose se nagle odluke. Stabilnost je prioritet.
Zdravlje: Tromost i umor mogu biti izraženi. Tijelo reagira na emotivna opterećenja. Sporiji ritam donosi olakšanje. Potrebno je strpljenje.
