Dnevni horoskop, Bik, 05. 01. 2026.

Ljubav: Naglašena je potreba za sigurnošću. Emocije su postojane, ali suzdržane. Odnosi se promatraju kroz prizmu povjerenja. Mir ima veću vrijednost od strasti.

Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Razmišlja se o dugoročnim rješenjima. Ne donose se nagle odluke. Stabilnost je prioritet.

Zdravlje: Tromost i umor mogu biti izraženi. Tijelo reagira na emotivna opterećenja. Sporiji ritam donosi olakšanje. Potrebno je strpljenje.