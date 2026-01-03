Dnevni horoskop, Ribe, 03. i 04. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i promjenjive. Prisutan je osjećaj čežnje. Prošlost još ima snažan utjecaj. Intuicija vodi odnose.

Posao: Razmišlja se o smislu i kreativnosti. Promjene su u procesu. Vikend donosi nove uvide. Strpljenje je potrebno.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Povlačenje donosi olakšanje. Tijelo reagira na emocije. Unutarnji mir je ključan.

Snovi i vizija: Snovi su snažni i proročanski. Intuicija je pojačana. Vizija budućnosti dolazi kroz osjećaj, a ne slike. Unutarnji glas je iznimno jasan.