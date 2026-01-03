Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 03. i 04. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i promjenjive. Prisutan je osjećaj čežnje. Prošlost još ima snažan utjecaj. Intuicija vodi odnose.
Posao: Razmišlja se o smislu i kreativnosti. Promjene su u procesu. Vikend donosi nove uvide. Strpljenje je potrebno.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Povlačenje donosi olakšanje. Tijelo reagira na emocije. Unutarnji mir je ključan.
Snovi i vizija: Snovi su snažni i proročanski. Intuicija je pojačana. Vizija budućnosti dolazi kroz osjećaj, a ne slike. Unutarnji glas je iznimno jasan.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
IZNENAĐENJE! /
Osječani se probudili pod debelim snježnim pokrivačem: Prizori su nadrealni...
Cura dana /
Franka
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 03. i 04. 01. 2026.