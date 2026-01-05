Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 05. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se drže pod kontrolom, iako se ispod površine osjeća nemir. U odnosima se primjećuje potreba za razjašnjavanjem. Nešto iz prošlih dana još uvijek traži odgovor. Tišina govori više od riječi.
Posao: Ponedjeljak donosi fokus na obveze. Radni ritam se postepeno ubrzava. Uočava se prilika za drugačiji pristup zadacima. Organizacija donosi prednost.
Zdravlje: Osjeća se manjak energije. Tijelo traži prilagodbu nakon vikenda. Potrebno je više odmora. Stabilnost se polako vraća.
