Dnevni horoskop, Lav, 05. 01. 2026.

Ljubav: Pažnja je usmjerena na vlastite potrebe. Očekivanja su visoka. Odnosi se promatraju kroz prizmu ponosa. Emocije traže potvrdu.

Posao: Ambicije se bude s početkom tjedna. Razmišlja se o napretku i poziciji. Nešto se planira u pozadini. Strpljenje donosi rezultate.

Zdravlje: Energija oscilira. Napetost se lako nakuplja. Potrebno je pronaći ravnotežu. Opuštanje vraća snagu.