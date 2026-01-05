Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 05. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja je usmjerena na vlastite potrebe. Očekivanja su visoka. Odnosi se promatraju kroz prizmu ponosa. Emocije traže potvrdu.
Posao: Ambicije se bude s početkom tjedna. Razmišlja se o napretku i poziciji. Nešto se planira u pozadini. Strpljenje donosi rezultate.
Zdravlje: Energija oscilira. Napetost se lako nakuplja. Potrebno je pronaći ravnotežu. Opuštanje vraća snagu.
