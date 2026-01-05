Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 05. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i osjetljive. Prisutan je osjećaj nostalgije. Odnosi se promatraju s više opreza. Potreba za toplinom je izražena.
Posao: Radne obveze bude laganu nesigurnost. Razmišlja se o promjenama, ali bez konkretnih poteza. Intuicija ima snažnu ulogu. Vrijeme radi u vašu korist.
Zdravlje: Osjetljivost organizma je pojačana. Emocionalna stanja utječu na tijelo. Potreban je mir. Smirenost donosi stabilnost.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NIJE JOJ BILO LAKO /
Sjećate li se simpatične Elaine? Evo kako je život mijenjao omiljenu zvijezdu kultnog 'Seinfelda'
PRETENZIJE NA ARKTIKU /
Žena Trumpovog pomoćnika objavila kontroverznu kartu, stigla žestoka reakcija: 'Izravno vam se obraćam...'
BUDITE NA OPREZU /
Osam suptilnih znakova da će vaš partner uskoro zatražiti razvod: 'Nisu uvijek očiti'
PROGLASILI DAN ŽALOSTI /
Kuba tvrdi da su 32 njezina državljana ubijena u američkom udaru protiv Madura
'BOLESNI SU' /
Trump sprema nove napade? Nakon Venezuele, zaprijetio i njima: 'To dobro zvuči'
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 05. 01. 2026.