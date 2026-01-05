Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 05. 01. 2026.
Ljubav: Analizira se svaki detalj odnosa. Emocije se drže pod kontrolom. Postoji potreba za jasno definiranim granicama. Sigurnost ima prednost.
Posao: Ponedjeljak donosi potrebu za organizacijom. Zadaci se rješavaju metodično. Planiranje daje osjećaj kontrole. Red donosi mir.
Zdravlje: Napetost se može odraziti na probavu. Tijelo traži rutinu. Usporavanje je nužno. Disciplina donosi stabilnost.
