Dnevni horoskop, Vaga, 05. 01. 2026.

Ljubav: Traži se emocionalna ravnoteža. Osjećaji su blagi, ali prisutni. Odnosi se promatraju s distance. Harmonija je važna tema dana.

Posao: Razmišljanja o suradnji dolaze u fokus. Nove ideje još nisu potpuno jasne. Ne donose se konačne odluke. Vrijeme je saveznik.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Potrebno je više unutarnjeg mira. Tijelo reagira na emocionalne oscilacije. Smirenost pomaže.