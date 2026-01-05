Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 05. 01. 2026.
Ljubav: Traži se emocionalna ravnoteža. Osjećaji su blagi, ali prisutni. Odnosi se promatraju s distance. Harmonija je važna tema dana.
Posao: Razmišljanja o suradnji dolaze u fokus. Nove ideje još nisu potpuno jasne. Ne donose se konačne odluke. Vrijeme je saveznik.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Potrebno je više unutarnjeg mira. Tijelo reagira na emocionalne oscilacije. Smirenost pomaže.
