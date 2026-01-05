FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 05. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 05. 01. 2026.
Foto:

Ljubav: Traži se emocionalna ravnoteža. Osjećaji su blagi, ali prisutni. Odnosi se promatraju s distance. Harmonija je važna tema dana. 

Posao: Razmišljanja o suradnji dolaze u fokus. Nove ideje još nisu potpuno jasne. Ne donose se konačne odluke. Vrijeme je saveznik. 

Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Potrebno je više unutarnjeg mira. Tijelo reagira na emocionalne oscilacije. Smirenost pomaže. 

