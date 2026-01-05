Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su nepredvidive. Postoji potreba za distancom. Odnosi se promatraju racionalno. Sloboda ima veliku važnost.
Posao: Nove ideje javljaju se već na početku tjedna. Razmišljanja su usmjerena prema budućnosti. Originalni pristupi dolaze do izražaja. Vrijeme je za razradu.
Zdravlje: Mentalna napetost je prisutna. Potrebno je rasterećenje misli. Tijelo reagira na stres. Mir donosi ravnotežu.
