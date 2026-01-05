Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 05. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i promjenjive. Prisutan je osjećaj čežnje. Prošle priče još imaju utjecaj. Intuicija vodi odnose.
Posao: Razmišlja se o smislu i kreativnosti. Radne obveze traže prilagodbu. Nije sve još jasno. Proces se odvija polako.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Povlačenje donosi olakšanje. Tijelo reagira na emocije. Unutarnji mir je ključan.
