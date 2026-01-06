FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 06. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 06. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocije se bude sporije nego inače. U odnosima se osjeća potreba za mirom. Nešto što je bilo napeto sada se promatra s distance. Privlačnost ostaje tiha, ali postojana.

Posao: Dan donosi unutarnje promišljanje o obvezama. Ne forsira se tempo. Sve se odvija u mirnijem ritmu. Jasnoća dolazi bez pritiska.

Zdravlje: Tijelo traži odmor. Energija je promjenjiva. Smirenost donosi stabilnost. Oporavak je moguć kroz tišinu.

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 06. 01. 2026.