Rock’n’roll, bunt i jeans: Pamtite li ovo vrijeme?

Mladi rock obožavatelj biva poslan u psihijatrijsku bolnicu, gdje s ostalim pacijentima pokreće ilegalnu proizvodnju traperica. Zvuči kao početak vica, no to je premisa latvijske serije 'Sovjetske traperice'koja je osvojila svjetsku publiku i kritiku, dokazavši da se o mračnim danima Željezne zavjese može govoriti i s humorom.

Apsurd kao oružje protiv totalitarizma

Radnja serije 'Sovjetske traperice' smještena je u Rigu kasnih 1970-ih. Glavni junak, Renārs, snalažljivi je krojač i sitni prevarant koji zbog ljubavi prema zapadnoj glazbi i modi upada u nevolje s KGB-om. Sustav ga proglašava ludim i zatvara u psihijatrijsku ustanovu, što je bila uobičajena praksa za ušutkavanje političkih neistomišljenika. No, umjesto da ga slomi, režim ga nehotice pretvara u pravog buntovnika. Unutar zidova bolnice, Renārs uočava priliku i pokreće nevjerojatan pothvat: tajnu tvornicu traperica koje postaju najtraženija roba na crnom tržištu. Autori serije, Staņislavs Tokalovs i Teodora Markova, ističu kako su namjerno odabrali apsurd kao glavno oružje.

Više od hlača: Traperice kao simbol slobode

Da bismo u potpunosti razumjeli srž serije, važno je znati što su traperice predstavljale iza Željezne zavjese. Nisu bile samo odjevni predmet, već moćan simbol slobode, individualnosti i zapadnog načina života. U sustavu koji je promicao uniformiranost i kolektivizam, nošenje američkih traperica bio je čin tihog otpora. Vlast ih nikada nije izričito zabranila, ali zbog trgovinskih blokada bile su praktički nedostupne, a njihovo ilegalno preprodavanje strogo kažnjivo. Cijena jednog para na crnom tržištu mogla je doseći prosječnu mjesečnu plaću. Upravo taj kontrast između trivijalnosti odjevnog predmeta i njegove goleme simboličke težine čini temelj serije, prikazujući kako je ljudska želja za samoizražavanjem jača od bilo koje ideologije.

Priča koja je putovala deset godina

Ideja za seriju tinjala je više od deset godina. Autor Staņislavs Tokalovs inspiraciju je pronašao u stvarnim pričama o političkim zatvorenicima koji su bili prisiljeni na rad u tajnim tvornicama unutar psihijatrijskih azila. Ipak, projekt je dugo bio na čekanju, a u jednom trenutku čak mu je predloženo da ga prilagodi ruskom tržištu i prikaže komuniste u pozitivnijem svjetlu, što je on odbio. Ključni preokret dogodio se kada se projektu pridružila bugarska scenaristica Teodora Markova. Ona je, kako kaže, osjetila da je publika 'umorna od mračnih i depresivnih serija iz istočne Europe' i predložila da se priči pristupi s humorom i ironijom.

Iako je u središtu radnje ilegalna proizvodnja traperica, autori naglašavaju da je okosnica svega zapravo ljubavna priča. Odnos između Renārsa i finske glumice Tine (Aamu Milonoff) pokretačka je snaga serije. Scenaristi su svjesno odgodili Renārsov odlazak u bolnicu za drugu epizodu kako bi publici dali dovoljno vremena da se poveže s parom i osjeti bol njihove razdvojenosti.

Uspjeh 'Sovjetskih traperica' potvrđen nagradom publike na prestižnom festivalu Series Mania i distribucijom diljem svijeta. Serija je postala latvijski kulturni fenomen, podsjetnik na apsurdnost jednog vremena, ali i slavlje ljudske snalažljivosti, otpora i nepokolebljive vjere da se sloboda može pronaći i na najneočekivanijim mjestima. Kako su se našalili autori, možda su na kraju rock 'n' roll i jedan par traperica doista pomogli srušiti komunizam.

Od danas seriju 'Sovjetske traperice' možete pratiti na platformi Voyo gdje svaki dan izlazi jedna epizoda.