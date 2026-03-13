FREEMAIL
Djevojčica Nika (15) nestala u Zagrebu: Policija traži pomoć

Foto: Nestali.hr

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o djevojci da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192

13.3.2026.
13:32
danas.hr
Nestali.hr
Zagrebačka policija traga za Nikom Puđa (15) koja je nestala u Zagrebu 25. veljače i još uvijek nije pronađena.

Nika se toga dana udaljila s adrese u Ulici svetog Mateja u Zagrebu i od tada joj se gubi svaki trag.

Prema podacima objavljenima na stranici Nestali.hr, Nika je rođena 2010. godine, u Zagrebu i hrvatska je državljanka.

Djevojčica Nika (15) nestala u Zagrebu: Policija traži pomoć
Foto: Nestali.hr

Visoka je 164 centimetra, srednje je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu trenirku i bijele tenisice. Nestanak vodi Policijska uprava zagrebačka.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o djevojci da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu poslati i na e-mail adresu [email protected].

