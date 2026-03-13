Kuba pokrenula razgovore sa SAD-om: Sudjeluje i Castrov unuk, jedno ime ostaje misterij

Kubanski dužnosnici otvorili su razgovore s američkom vladom, rekao je u petak kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel, usred teške ekonomske krize na karipskom otoku dok je komunistička vlada pod sve većim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Cilj ovih razgovora bio je pronaći rješenja kroz dijalog za bilateralne razlike koje imamo između dvije nacije", rekao je Diaz-Canel u videu emitiranom na državnoj televiziji neposredno prije nego što se trebao obratiti kubanskim medijima.

Obraćanje medijima najavljeno je kao nastavak događaja od 5. veljače kada je Diaz-Canel upozorio da se Kuba približava situaciji koja će zahtijevati "ekstremne mjere" s obzirom na ekonomsku krizu, česte nestanke struje i nestašicu goriva pogoršanu Trumpovim nametanjem naftne blokade otoku.

Sudjeluje i bivši predsjednik

Diaz-Canel je rekao da je vodio razgovore s kubanske strane, zajedno s bivšim kubanskim predsjednikom Raulom Castrom i drugim visokim dužnosnicima Komunističke partije i vlade. Nije rekao tko je prisustvovao u ime Sjedinjenih Država.

Trump je više puta rekao da su Sjedinjene Države već u razgovorima na visokoj razini s kubanskim predstavnicima. Do sada je kubanska vlada negirala da su u tijeku bilo kakvi službeni sastanci, ali nije izričito demantirala medijska izvješća o zakulisnim razgovorima s Raulom Guillermom Rodriguezom Castrom, unukom 94-godišnjeg Raula Castra koji još uvijek ima veliki utjecaj. Rodriguez Castro sjedio je iza Diaz-Canela i među dužnosnicima Komunističke partije prikazanim na videu.

Otkad su SAD u siječnju zarobile venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i svrgnule s vlasti najvažnijeg kubanskog stranog dobročinitelja, Trump je prekinuo isporuke venezuelanske nafte i zaprijetio uvođenjem carina svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi.

Prijateljsko preuzimanje, a možda i ne

Trump je posljednjih tjedana dao niz izjava u kojima je rekao da je Kuba na rubu kolapsa ili da želi postići dogovor sa Sjedinjenim Državama. U ponedjeljak je rekao da bi Kuba mogla biti predmet "prijateljskog preuzimanja", a zatim dodao: "To možda neće biti prijateljsko preuzimanje".

