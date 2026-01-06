Dnevni horoskop, Rak, 06. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su izražene, ali povučene. Prisutan je osjećaj nostalgije. Odnosi se promatraju kroz emocije iz prošlosti. Potreba za bliskošću je naglašena.

Posao: Radne teme se povlače u drugi plan. Razmišlja se o osobnoj sigurnosti. Intuicija vodi odluke. Ne žuri se s potezima.

Zdravlje: Osjetljivost organizma je pojačana. Emocije se lako odražavaju na tijelo. Mir donosi stabilnost.