Dnevni horoskop, Rak, 06. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su izražene, ali povučene. Prisutan je osjećaj nostalgije. Odnosi se promatraju kroz emocije iz prošlosti. Potreba za bliskošću je naglašena.
Posao: Radne teme se povlače u drugi plan. Razmišlja se o osobnoj sigurnosti. Intuicija vodi odluke. Ne žuri se s potezima.
Zdravlje: Osjetljivost organizma je pojačana. Emocije se lako odražavaju na tijelo. Mir donosi stabilnost.
