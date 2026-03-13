Anketa o Nikolinoj izdaji u 'Divljim pčelama', gledatelji poručili Cviti: 'Napusti ga!'

Drama između Cvite, Nikole i Zore u seriji 'Divlje pčele' posljednjih je dana potpuno zaokupila gledatelje. Upravo zato rtl.hr pokrenuo je anketu u kojoj su čitatelji mogli glasati o mogućim rješenjima.

Rezultati ankete otkrivaju jasan stav

Rezultati su pokazali prilično jasan stav publike. Najveći broj gledatelja smatra da bi Cvita trebala otići iz Vrila i započeti novi život, ostavljajući iza sebe sve što se dogodilo.

Na drugom mjestu našao se prijedlog da se Cvita suoči sa svima i jasno kaže što misli, dok dio gledatelja smatra da bi trebala uzeti vrijeme za sebe prije donošenja velike odluke. Najmanje glasova dobila je opcija da pokuša oprostiti Nikoli i spasiti brak.

Komentari gledatelja puni emocija

Osim glasanja, publika je bila vrlo aktivna i u komentarima, a mnogi su bez zadrške iznijeli svoje mišljenje.

"Napustiti Nikolu, to je prijevara koja se ne može zaboraviti", napisala je jedna gledateljica.

Druga je poručila da bi Cvita trebala jednostavno okrenuti novi list: "Otići iz Vrila i početi život negdje drugdje. Nakon ovoga nema povratka."

Neki su komentari bili i pomalo duhoviti: "Uzeti tetku Rajku za ruku i pravac Ženeva."

Ima i onih koji pozivaju na oprost

Ipak, bilo je i gledatelja koji smatraju da bi Cvita trebala razmisliti prije nego donese konačnu odluku.

"Život je kompliciran, ponekad se dogode pogreške. Ako postoji ljubav, možda vrijedi pokušati spasiti brak", napisao je jedan gledatelj.

Drugi su pak pokušali pronaći kompromisno rješenje: "Neka uzme vrijeme za sebe, makne se od svih i tek onda odluči."

Priča koja je potpuno zaokupila publiku

Jedno je sigurno, ova priča u seriji 'Divlje pčele' izazvala je ogromne reakcije publike. Rasprave na društvenim mrežama pokazuju koliko su gledatelji emocionalno uključeni u sudbinu likova, a mnogi već nagađaju kakav bi rasplet mogao uslijediti.

Hoće li Cvita, navodi rtl.hr, doista otići iz Vrila ili će pokušati pronaći način da se suoči sa svime što se dogodilo, tek ćemo vidjeti u novim epizodama.

