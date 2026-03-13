'Srce će mi stati': Cvita i dalje u šoku, suočila se sa sestrama!

Kata i Zora su kod časnih sestara, informiraju se o opcijama posvajanja djeteta. Dok Zora želi ostati u samostanu, Kati se ta ideja i ne sviđa. "Ne vjerujem joj, ne sviđa mi se", komentirala je Kata. Marko, pak, raspravlja s obitelji oko Čavke i njegovog oca. Rajka je u potrazi za svojim djetetom, dobiva novu nadu.

Foto: RTL

Čavka uvjerava Antu da više neće biti u Terezinoj blizini, no uskoro ona dolazi do njega u štalu, sretna što se vratio. Jedina je to opcija da ostane na imanju i zadrži njegov oprost. Između Šušnjare i Krste vlada velika napetost. Nikola traži Cvitu po Vrilu, a ona se skriva kod Luce i traži da joj kaže što se događa. "Srce će mi stati", rekla je Cvita Luci, ne otkrivši o čemu se radi.

Foto: RTL

Nikola traži Cvitu kod Zore i Kate, a onda im otkriva da joj je sve priznao! Zora učini nezamislivo, a onda u njihovu kuću ulazi Cvita!

'Divlje pčele' ne propustite na RTL-u od 20.15 sati i platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO:Dječja neurologinja Vanja Slijepčević Saftić u podcastu Offline o mentalnom zdravlju djece