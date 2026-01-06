Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 06. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za pažnjom je umjerenija. Emocije se sagledavaju realnije. Odnosi se promatraju bez dramatike. Jasnoća se polako gradi.
Posao: Ambicije su prisutne, ali se ne nameću. Dan donosi unutarnje planiranje. Još nije vrijeme za akciju. Priprema je naglašena.
Zdravlje: Energija je stabilna. Napetost se smanjuje. Tijelo traži opušteniji ritam.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KATASTROFA /
Gvardiol i Kovačić upitni za SP: Dalić komentirao lošu situaciju pet mjeseci prije prvenstva
MIRJANA RAKIĆ ZA RTL DIREKT /
Analiza: Je li kaubojska otmica diktatora opravdana i kako će Amerika upravljati Venezuelom?
VRAĆA SE /
Barcelona dovela veliko zimsko pojačanje: Odrekao se pola plaće i ostaje do kraja sezone
'IZNENADILO ME JE' /
Hoće li Trump anektirati Grenland kao Rusi Krim? Mirjana Rakić: 'Mogao bi ići mekšim putem'
RTG UTORKA /
Od novih tableta za mršavljenje do hejtera Brigitte Macron: Ovo je Direktov pregled dana
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 06. 01. 2026.