FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 06. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 06. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Potreba za pažnjom je umjerenija. Emocije se sagledavaju realnije. Odnosi se promatraju bez dramatike. Jasnoća se polako gradi.

Posao: Ambicije su prisutne, ali se ne nameću. Dan donosi unutarnje planiranje. Još nije vrijeme za akciju. Priprema je naglašena.

Zdravlje: Energija je stabilna. Napetost se smanjuje. Tijelo traži opušteniji ritam.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 06. 01. 2026.