Dnevni horoskop, Lav, 06. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za pažnjom je umjerenija. Emocije se sagledavaju realnije. Odnosi se promatraju bez dramatike. Jasnoća se polako gradi.

Posao: Ambicije su prisutne, ali se ne nameću. Dan donosi unutarnje planiranje. Još nije vrijeme za akciju. Priprema je naglašena.

Zdravlje: Energija je stabilna. Napetost se smanjuje. Tijelo traži opušteniji ritam.