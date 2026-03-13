Sydney Sweeney priznala nesigurnosti: ‘U šestom razredu već sam nosila veličinu 70E’

Holivudska glumica Sydney Sweeney (28) posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica mlađe generacije glumaca. Iako danas slovi za simbol seksepila, priznaje da joj put do samopouzdanja nije bio nimalo jednostavan.

Borba s nesigurnostima u mladosti

Američka glumica Sydney Sweeney, nedavno je otvoreno progovorila o nesigurnostima koje je osjećala dok je odrastala. Kako je otkrila, još u osnovnoj školi imala je velike grudi zbog kojih se nije osjećala ugodno u vlastitom tijelu.

Ispričala je da je već u šestom razredu nosila veličinu grudnjaka 70E te da ju je zbog toga često bilo sram.

“Već tada sam imala velike grudi i nikada se nisam osjećala samouvjereno. Iskreno, bilo me sram i samo sam se htjela sakriti”, priznala je u intervjuu za Us Weekly.

Uloga koja joj je promijenila pogled na sebe

Prekretnica u njezinu razmišljanju dogodila se kada je dobila ulogu u hit seriji. U toj seriji glumi uz američku glumicu i pjevačicu Zendayu, a upravo joj je taj lik pomogao da prihvati vlastito tijelo.

Sweeney kaže da je kroz taj projekt počela drugačije gledati na sebe i svoje obline.

“Tada sam počela shvaćati koliko je zapravo moćno osjećati se samouvjereno. Naša tijela su nevjerojatna i trebamo ih prihvatiti”, objasnila je.

Od glume do modnog biznisa

Danas svoje novo samopouzdanje prenosi i u poslovne projekte. Pokrenula je vlastitu liniju donjeg rublja pod nazivom Syrn, a jedan od najpopularnijih komada iz kolekcije je crni korzet koji je sama osmislila.

Kaže da je željela stvoriti komad odjeće u kojem će se žene osjećati privlačno, ali i ugodno. Upravo zato dizajn omogućuje prilagodbu kako bi svaka osoba mogla pronaći idealno pristajanje.

Glumica je otkrila i da je kolekcija rasprodana u samo nekoliko sati nakon lansiranja, zbog čega se već radi na novim zalihama.

Poruka ženama

Sweeney ističe kako joj je posebno važno da se žene osjećaju dobro u vlastitom tijelu. Zato u dizajnerskom timu surađuje s različitim ženama, a modeli koji predstavljaju kolekciju imaju različite oblike tijela.

Kako kaže, želi da svaka žena vidi kako odjeća izgleda na stvarnim tijelima te da pronađe komad u kojem će se osjećati samouvjereno.

