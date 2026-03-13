FREEMAIL
DUGOKOSI BRUNO /

Društvenim mrežama kruže snimke brata Dine Jelusića: Ovaj talent ne može proći ispod radara

Društvenim mrežama kruže snimke brata Dine Jelusića: Ovaj talent ne može proći ispod radara
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dino Jelusić može se pohvaliti i iznimno talentiranim bratom! Na društvenim su se mrežama pojavile snimke Brune Jelusića koji nas je oduševio svojim glazbenim talentom

13.3.2026.
10:44
Hot.hr
Tomislav Miletic/PIXSELL
Dino Jelusić, naš proslavljeni glazbenik kojeg mnogi i dalje pamte kao pobjednika prvog Izbora za dječju pjesmu Eurovizije, dolazi iz glazbeno nadarene obitelji

Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Otac Dario svirao je u popularnom bendu Neki to vole vruće, a majka Sandra svira flautu. Također, poznato je kako je Dinina mlađa sestra Lorena predstavljala Hrvatsku 2005. u Belgiji s autorskom pjesmom "Rock Baby" te osvojila 12. mjesto. Glazbena priča Lorene nije stala tu pa je i danas glazbeno aktivna te sa suprugom ima akustični dio Filip & Lorena.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na društvenim mrežama u zadnje su se vrijeme, međutim, pojavile i objave koje otkrivaju glazbeni talent i brata Brune.

@bruno.jelusic Sanjao sam noćas…. #singer #cover #tiktokmusic ♬ original sound - Bruno Jelusic

Bruno Jelusić prvo nas je fizički podsjetio na 12 godina starijeg brata jer "furaju" isti dugokosi imidž, a kada je zapjevao... Bilo je jasno da je riječ o obiteljskom nasljeđu!

U jednoj od nedavnih objava zapjevao je pjesmu "Sanjao sam noćas da te nemam", legendarni hit grupe Bijelo dugme iz sedamdesetih godina.

"Ovo je tako lijepo za uši", samo je jedan od pozitivnih komentara koje je Bruno dobio na račun svoje izvedbe.

Bruno inače svira s bendom Gipsy Train, a poznato je i da je pohađao Gimnaziju Tituša Brezovačkog u Zagrebu, ali i da je bio "jaka karika" debatnog društva svoje gimnazije.

