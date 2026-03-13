Društvenim mrežama kruže snimke brata Dine Jelusića: Ovaj talent ne može proći ispod radara

Dino Jelusić, naš proslavljeni glazbenik kojeg mnogi i dalje pamte kao pobjednika prvog Izbora za dječju pjesmu Eurovizije, dolazi iz glazbeno nadarene obitelji.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Otac Dario svirao je u popularnom bendu Neki to vole vruće, a majka Sandra svira flautu. Također, poznato je kako je Dinina mlađa sestra Lorena predstavljala Hrvatsku 2005. u Belgiji s autorskom pjesmom "Rock Baby" te osvojila 12. mjesto. Glazbena priča Lorene nije stala tu pa je i danas glazbeno aktivna te sa suprugom ima akustični dio Filip & Lorena.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na društvenim mrežama u zadnje su se vrijeme, međutim, pojavile i objave koje otkrivaju glazbeni talent i brata Brune.

Bruno Jelusić prvo nas je fizički podsjetio na 12 godina starijeg brata jer "furaju" isti dugokosi imidž, a kada je zapjevao... Bilo je jasno da je riječ o obiteljskom nasljeđu!

U jednoj od nedavnih objava zapjevao je pjesmu "Sanjao sam noćas da te nemam", legendarni hit grupe Bijelo dugme iz sedamdesetih godina.

"Ovo je tako lijepo za uši", samo je jedan od pozitivnih komentara koje je Bruno dobio na račun svoje izvedbe.

Bruno inače svira s bendom Gipsy Train, a poznato je i da je pohađao Gimnaziju Tituša Brezovačkog u Zagrebu, ali i da je bio "jaka karika" debatnog društva svoje gimnazije.

POGLEDAJTE VIDEO: Sezona još nije ni počela, a cijene čišćenja eksplodirale: 'Postavlja se pitanje isplativosti'