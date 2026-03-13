Verstappen je razotkriven: 'Bio je nemoćan, borio se za preživljavanje'

Britanac George Russell (Mercedes) startat će s pole positiona u prvoj sprint utrci sezone u subotu na Velikoj nagradi Kine, nakon što je u petak u Šangaju bio najbrži u kvalifikacijama.

Russell tako nastavlja svoju dominaciju na otvaranju sezone nakon što je prošli vikend pobijedio u prvoj utrci nove sezne Formule 1, na VN Australije u Melbourneu, utrke sezone ugledni portal The Race izdvojio je pobjednike i gubitnike u kvalifikacijama za sprint.

"Prve sprint kvalifikacije 2026. u Kini potvrdile su da sprint format, posebno pod novim pravilima, unosi kaos i otkriva promjene u poretku", piše The Race.

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo.

Dominantan početak

Apsolutni pobjednik prvog odmjeravanja snaga je George Russell. Dok su se mnogi vozači mučili s nestabilnošću bolida, Russell je u dominantnom Mercedesu rutinski osvojio pole poziciju i tako etablirao sebe i svoj tim kao prve favorite nove ere. The Race ističe kako je njegova vožnja bila demonstracija superiornosti.

"Russell je izgledao kao da vozi po tračnicama, dok su se ostali klizali. Njegova pole pozicija nije bila sretan slučaj, već jasan pokazatelj da je Mercedes savršeno pogodio s novim pravilima."

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Najbolji od ostatka

U uvjetima gdje su se i najveći mučili, Pierre Gasly je iskoristio priliku i pozicionirao svoj Alpine kao silu u sredini poretka. Portal ga ističe kao jednog od najvećih pobjednika, pritom opisujući njegov nastup kao "majstorsku vožnju koja pokazuje da i manji timovi mogu iskoristiti prilike koje nova pravila donose".

Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia

Potvrda statusa

Iako nisu osvojili pole poziciju, McLaren je potvrdio da njihov šampionski pohod iz 2025. nije bio slučajan. Tim iz Wokinga pokazao je da se odlično prilagodio novim pravilima, vratio se odmah u borbu s Ferrarijem i pozicionirao se se kao najbliži izazivač Mercedesu.

The Race navodi:

"McLaren možda nije imao sirovu brzinu Mercedesa, ali njihova stabilnost i kompetitivnost sugeriraju da će ponovno biti ključan akter u borbi za pobjede."

Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia

Bolno prizemljenje

Najveći i najočitiji gubitnik kvalifikacija u Kini je Red Bull. Momčad koja je godinama dominirala doživjela je, kako piše The Race, "brutalno prizemljenje". Max Verstappen i novi vozač Isack Hadjar završili su tek na osmom i desetom mjestu, a problemi su bili vidljivi golim okom. U analizi stoji da se tim mučio s "ekstremnom nestabilnošću bolida zbog goleme snage novih pogonskih jedinica, što je bolid činilo gotovo nevozljivim u zahtjevnim zavojima Šangaja".

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Verstappenova nemoć

Za vozača koji je postavio standarde dominacije, osmo mjesto u kvalifikacijama predstavlja ogroman neuspjeh. Verstappen se tijekom cijele sesije borio s bolidom, a njegove frustrirane poruke timu putem radija otkrile su dubinu problema.

"Verstappen je bio nemoćan. Njegova borba nije bila s rivalima, već s vlastitim bolidom koji ga jednostavno nije slušao. Ovo je prvi put nakon dugo vremena da nije izgledao kao favorit, već kao vozač koji se bori za preživljavanje", zaključuje The Race.

POGLEDAJTE VIDEO: Žirafe, slonovi, lavovi i veselo pleme Masai - sve se to može vidjeti na reliju u Keniji