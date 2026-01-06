Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i skrivene. Nešto važno se odvija ispod površine. Odnosi se promatraju oprezno. Introspekcija je snažna.

Posao: Planovi se zadržavaju za sebe. Razmišlja se dugoročno. Dan pogoduje strategiji, ne akciji. Diskrecija donosi prednost.

Zdravlje: Unutarnji umor je prisutan. Tijelo traži regeneraciju. Povlačenje donosi oporavak.