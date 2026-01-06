Dnevni horoskop, Vaga, 06. 01. 2026.

Ljubav: Traži se emocionalni sklad. Osjećaji su blagi i suptilni. Odnosi se promatraju s distance. Mirniji ton prevladava.

Posao: Razmišljanja o suradnjama se nastavljaju. Odluke se ne donose naglo. Sve ostaje u fazi vaganja. Vrijeme donosi odgovore.

Zdravlje: Psihička stabilnost je naglašena. Tijelo reagira pozitivno na mir. Ravnoteža se održava.