Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 06. 01. 2026.
Ljubav: Traži se emocionalni sklad. Osjećaji su blagi i suptilni. Odnosi se promatraju s distance. Mirniji ton prevladava.
Posao: Razmišljanja o suradnjama se nastavljaju. Odluke se ne donose naglo. Sve ostaje u fazi vaganja. Vrijeme donosi odgovore.
Zdravlje: Psihička stabilnost je naglašena. Tijelo reagira pozitivno na mir. Ravnoteža se održava.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KATASTROFA /
Gvardiol i Kovačić upitni za SP: Dalić komentirao lošu situaciju pet mjeseci prije prvenstva
MIRJANA RAKIĆ ZA RTL DIREKT /
Analiza: Je li kaubojska otmica diktatora opravdana i kako će Amerika upravljati Venezuelom?
VRAĆA SE /
Barcelona dovela veliko zimsko pojačanje: Odrekao se pola plaće i ostaje do kraja sezone
'IZNENADILO ME JE' /
Hoće li Trump anektirati Grenland kao Rusi Krim? Mirjana Rakić: 'Mogao bi ići mekšim putem'
RTG UTORKA /
Od novih tableta za mršavljenje do hejtera Brigitte Macron: Ovo je Direktov pregled dana
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 06. 01. 2026.