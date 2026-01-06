FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 06. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 06. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocije se analiziraju u tišini. Odnosi se promatraju racionalno. Postoji potreba za jasnoćom. Sigurnost donosi mir.

Posao: Dan je pogodan za razmišljanje, ne za djelovanje. Sitnice dobivaju pažnju. Red donosi osjećaj kontrole. Sve se slaže polako.

Zdravlje: Tijelo reagira dobro na rutinu. Napetost se smanjuje. Umjeren tempo donosi stabilnost.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 06. 01. 2026.