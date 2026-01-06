Dnevni horoskop, Djevica, 06. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se analiziraju u tišini. Odnosi se promatraju racionalno. Postoji potreba za jasnoćom. Sigurnost donosi mir.

Posao: Dan je pogodan za razmišljanje, ne za djelovanje. Sitnice dobivaju pažnju. Red donosi osjećaj kontrole. Sve se slaže polako.

Zdravlje: Tijelo reagira dobro na rutinu. Napetost se smanjuje. Umjeren tempo donosi stabilnost.