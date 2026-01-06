Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se doživljavaju lagano. Postoji potreba za slobodom. Odnosi se ne žele opterećivati. Optimističan stav ostaje prisutan.
Posao: Razmišlja se o novim pravcima. Stari okviri postaju tijesni. Ideje se javljaju bez konkretnog plana. Vizija se širi.
Zdravlje: Energija je solidna. Tijelo traži kretanje. Aktivnost donosi dobro raspoloženje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KATASTROFA /
Gvardiol i Kovačić upitni za SP: Dalić komentirao lošu situaciju pet mjeseci prije prvenstva
MIRJANA RAKIĆ ZA RTL DIREKT /
Analiza: Je li kaubojska otmica diktatora opravdana i kako će Amerika upravljati Venezuelom?
VRAĆA SE /
Barcelona dovela veliko zimsko pojačanje: Odrekao se pola plaće i ostaje do kraja sezone
'IZNENADILO ME JE' /
Hoće li Trump anektirati Grenland kao Rusi Krim? Mirjana Rakić: 'Mogao bi ići mekšim putem'
RTG UTORKA /
Od novih tableta za mršavljenje do hejtera Brigitte Macron: Ovo je Direktov pregled dana
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 01. 2026.