Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se doživljavaju lagano. Postoji potreba za slobodom. Odnosi se ne žele opterećivati. Optimističan stav ostaje prisutan.

Posao: Razmišlja se o novim pravcima. Stari okviri postaju tijesni. Ideje se javljaju bez konkretnog plana. Vizija se širi.

Zdravlje: Energija je solidna. Tijelo traži kretanje. Aktivnost donosi dobro raspoloženje.