Dnevni horoskop, Jarac, 06. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano. Odnosi se promatraju ozbiljno. Povjerenje i stabilnost su naglašeni. Sigurnost donosi mir.
Posao: Dan donosi razmišljanje o odgovornosti. Analizira se postignuto. Nešto se zatvara na mentalnoj razini. Kontrola ostaje snažna.
Zdravlje: Umor je prisutan. Tijelo traži kvalitetan odmor. Usporavanje donosi oporavak.
