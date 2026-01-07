Dnevni horoskop, Ovan, 07. 01. 2026.

Ljubav: U odnosima se osjeća lagano zatezanje. Emocije izlaze na površinu kroz sitnice. Nešto što je prešućeno traži pažnju. Privlačnost je i dalje snažna, ali nepredvidiva.

Posao: Dan donosi potrebu za prilagodbom. Planovi se mijenjaju u hodu. Fleksibilnost donosi prednost. Brze reakcije olakšavaju situaciju.

Zdravlje: Energija oscilira. Tijelo reagira na unutarnji nemir. Kratki odmori donose olakšanje.