Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 07. 01. 2026.
Ljubav: U odnosima se osjeća lagano zatezanje. Emocije izlaze na površinu kroz sitnice. Nešto što je prešućeno traži pažnju. Privlačnost je i dalje snažna, ali nepredvidiva.
Posao: Dan donosi potrebu za prilagodbom. Planovi se mijenjaju u hodu. Fleksibilnost donosi prednost. Brze reakcije olakšavaju situaciju.
Zdravlje: Energija oscilira. Tijelo reagira na unutarnji nemir. Kratki odmori donose olakšanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZA IT ZNALCE /
[KVIZ] Jeste li stručnjak za dijelove računala?
DREVNA TRADICIJA /
Kako čestitati pravoslavni Božić? Jedan od najljepših običaja simbolizira mudrace
BREE VAN DE KAMP /
Iza crvenih uvojaka i porculanskog tena: Teške životne bitke i kontroverze zvijezde 'Kućanica
ZAGREB POJAČAVA KAPACITETE /
Beskućnici spas nalaze u prihvatilištima: 'Smrznu se na ulici, nisu ni svjesni opasnosti'
'TI SE LJUDI NE SNALAZE' /
Zagreb osigurao dodatan smještaj beskućnicima tijekom zime: 'Nema potrebe da provede noć na hladnom'
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 07. 01. 2026.