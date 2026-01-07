Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 07. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se učvršćuju. U odnosima se traži potvrda sigurnosti. Stabilnost ima veću vrijednost od strasti. Mir donosi osjećaj povezanosti.
Posao: Fokus je na dovršavanju započetog. Detalji traže pažnju. Sporiji tempo donosi bolje rezultate. Pouzdanost dolazi do izražaja.
Zdravlje: Tijelo traži ritam bez žurbe. Osjeća se potreba za odmorom. Ravnoteža se postupno vraća.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZA IT ZNALCE /
[KVIZ] Jeste li stručnjak za dijelove računala?
DREVNA TRADICIJA /
Kako čestitati pravoslavni Božić? Jedan od najljepših običaja simbolizira mudrace
BREE VAN DE KAMP /
Iza crvenih uvojaka i porculanskog tena: Teške životne bitke i kontroverze zvijezde 'Kućanica
ZAGREB POJAČAVA KAPACITETE /
Beskućnici spas nalaze u prihvatilištima: 'Smrznu se na ulici, nisu ni svjesni opasnosti'
'TI SE LJUDI NE SNALAZE' /
Zagreb osigurao dodatan smještaj beskućnicima tijekom zime: 'Nema potrebe da provede noć na hladnom'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 07. 01. 2026.