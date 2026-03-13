Pogledajte tko je odslužio kaznu! Naše kamere snimile trenutak kad je izašao, nosio je dvije vrećice

Kamere RTL-a Danas uhvatile su u petak trenutaka kada je Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik ureda premijera za mandata Zorana Milanovića, izašao iz Kaznionice u Turopolju.

Podsjetimo, on je nakon višegodišnjeg sudskog procesa u aferi poznatoj kao "Dnevnice", pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz državnog proračuna putem lažnih putnih naloga.

Doznajemo, Saucha je tražio uvjetni otpust i odobren mu je. Time je odslužio svoju zatvorsku kaznu uz uvjetni otpust.

Saucha je nosio dvije velike plave vreće, na glavi je imao tamnu šiltericu te je nosio tamnu odjeću. Posvjedočili smo da nitko nije došao po njega, bio je sam i nije pokazivao tragove emocija kad je ugledao reportere RTL-a Danas.

Foto: Net.hr/RTL Danas

On je inače nekad bio jedan od najbližih suradnika Zorana Milanovića u vrijeme kad je Milanović bio premijer.

Izvlačili novac preko putnih naloga

Istraga je pokrenuta još 2017. godine, otkrila se sofisticirana shemu unutar same Vlade.

Prema pravomoćnoj presudi, Saucha je zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko organizirao izradu i isplatu fiktivnih putnih naloga u razdoblju od studenog 2013. do siječnja 2016. godine. Na taj je način iz proračuna izvučeno oko 960.000 tadašnjih kuna, odnosno približno 127.000 eura.

Sud je utvrdio da je Sandra Zeljko, osuđena na četiri i pol godine zatvora, nastavila s istom praksom i nakon Sauchina odlaska iz Banskih dvora, za vrijeme mandata premijera Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića. Oboje su od početka negirali krivnju, no sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda, pod predsjedanjem sutkinje Sanje Mazalin, u obrazloženju prvostupanjske presude istaknulo je kako su takvim postupanjem, "osim osobne sramote", nanijeli golemu štetu svim državnim institucijama i poljuljali povjerenje građana u vlast. Uz zatvorske kazne, naložen im je i povrat nezakonito stečenog novca.

Sandra Zeljko inače je pred kamerama RTL Danas prvi put progovorila o ovom slučaju i tome da su se mediji osvrnuli na 80 pari cipela koje su pronašli istražitelji.

Tada je rekla: "To je bila glavna atrakcija kada su došli, moje cipele. Da je nešto bilo, zašto nisu tako transparentno taj putni nalog ili tu kuvertu uzeli i pokazali pa da se provlači po medijima. Nego moje cipele. Ako su moj krimen te cipele... Ja sam došla iz Vukovara, u čemu sam bila obučena? Ostala sam bez ičega. Kad god sam kupovala cipele za ovih 30 godina radnog staža, ja sam svoje cipele čuvala. Nije da sam ih bacala. Je li to 10 pari, 100 pari", rekla je.

Na pitanje novinara jesu li to bile skupe cipele, odgovorila je i da ako i jesu, da su bile kupljene na popustima od 50 do 70 posto, da nema djecu i da za svoju plaću može kupovati što je htjela.