"Nisam ništa napravila, nisam kriva, niti se osjećam krivom. Samo sam radila svoj posao", izjavila je u ožujku 2023. nekadašnja tajnica u Vladi Sandra Zeljko, koja je s Tomislavom Sauchom u tzv. aferi "Dnevnice" pravomoćno osuđena na zatvorsku kaznu.

Dosuđene su joj četiri i pol godine, a Saucha je dobio tri godine zatvora, donose 24sata. Županijski sud u Zagrebu je Sandri krajem ožujka 2024. usvojio molbu za odgodom zatvorske kazne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U liječničkom očitovanju Zatvorske bolnice u Zagrebu od 1. ožujka 2024., sačinjeno na temelju medicinske dokumentacije po specijalisti kirurgije predlaže se da se osuđenici odgodi početak izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri tjedna radi obavljanja fizikalne terapije s početkom od 4. ožujka 2024. te obavljanja kontrole. To je ujedno i razlog zbog kojeg je molbi osuđenice iz naprijed navedene zakonske osnove valjalo udovoljiti te osuđenici odgoditi početak izdržavanja predmetne kazne zatvora do 22. travnja 2024.", naveli su u rješenju sa suda. Osuđenica je pravovremeno 8. rujna 2023. putem opunomoćenika Ive Farčića, odvjetnika iz Zagreba, podnijela molbu za odgodu izvršavanja kazne zatvora zbog zdravstvenih razloga. Molbu su usvojili.

Podsjetimo, USKOK je Sauchu teretio da je kao predstojnik ureda premijera lažirao putne naloge i zajedno s tadašnjom tajnicom Zeljko, bivšom "krunskom svjedokinjom" u tom slučaju, nezakonito stekao tadašnjih 580.000 kuna. Prema optužnici, Sandra Zeljko je prema njegovim uputama napravila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo. Sama je kasnije preuzela novac za akontacije dnevnica i dijelila ga sa Sauchom. Istražitelji su sumnjali da je dio novaca Zeljko potrošila na cipele. Njoj su u aferi pronašli 80-ak pari cipela koje su procijenjene na 40.000 kuna. Nju terete da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Solidarno su morali u državni proračun uplatiti 590.000 kuna u roku od godine dana od pravomoćnosti presude koja je bila sredinom prosinca 2020. Zeljko je pored toga morala u proračun uplatiti 350.000 kuna. Morali su platiti i troškove vještačenja u iznosu od 51.000 kuna u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude.

Podsjetimo i na to da je Sandra Zovko prvi put javno govorila o ovom slučaju pred RTL-ovim kamerama kada je rekla da je vijest da je pravomoćno osuđena prvi put vidjela na portalima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell Foto: Davorin Višnjić/Pixsell

"Nije mi bilo jasno, bila sam šokirana. Ušla sam u taj članak i pogledala sam datum. Vidim 21. ožujka i ostala sam zatečena, u nevjerici'', rekla nam je tada i dodala da je šokirana presudom od četiri i pol godine zatvora za nešto što "uopće nije napravila".

"Radila sam samo svoj posao, gdje nisam odstupala niti u tom poslu niti u prethodnim godinama od posla koji sam radila", rekla je tada za RTL.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrila je i kako je od svjedoka postala optuženica: ''Ja sam, kada se to razotkrilo, cijelo vrijeme surađivala s USKOK-om. Ja sam dala svu dokumentaciju, sve što sam imala sam im pomogla u davanju izjava i davala dokumentaciju. Isto tako, o svemu sam povratno, kad sam se vratila na posao, rekla gospodinu Plenkoviću i gospodinu Božinoviću. Sve, bez ijednog zareza, što sam rekla USKOK-u rekla sam i njima.'' Tada je rekla da je postala osumnjičenica kada je Tomislav Saucha "dao svoj glas za Vladu, da Vlada ne bi pala". Rekla je: "Ja sam postala osumnjičenik.''

Na pitanje što je s putnim nalozima i jesu li pronađeni u pretrazi njezina stana, rekla je da nitko nije pokazao niti jedan dokument da je pronađen u njezinom stanu. Osvrnula se i na medijske napise o luskuznim cipelama koje su našli u njezino stanu čiji se iznos navodno penjao na 40 tisuća tadašnjih kuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To je bila glavna atrakcija kada su došli, moje cipele. Da je nešto bilo, zašto nisu tako transparentno taj putni nalog ili tu kovertu uzeli i pokazali pa da se provlači po medijima. Nego moje cipele. Ako su moj krimen te cipele… Ja sam došla iz Vukovara, u čemu sam bila obučena? Ostala sam bez ičega. Kad god sam kupovala cipele za ovih 30 godina radnog staža, ja sam svoje cipele čuvala. Nije da sam ih bacala. Je li to 10 pari, 100 pari', rekla je. Na pitanje novinara jesu li to bile skupe cipele, odgovorila je i da ako i jesu, da su bile kupljene na popustima od 50 do 70 posto, da nema djecu i da za svoju plaću može kupovati što je htjela.

U to vrijeme rekla je da se nikad nije čula, a to što je ona dobila 4,5 godine zatvora, a Sauha tri godine, komentirala je riječima: ''Prestrašeno. Ja kao tajnica koja je samo državni službenik, koja radi isključivo po nalogu, ja ne znam kako mogu imati toliko odgovornost da dobijem veću kaznu nego dužnosnik koji je bio meni nadređen...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nevjerojatno je kako tajnica koja samo radi svoj posao i radi po nalogu svog šefa, nikada ne može tajnica donositi odluke, tajnica nije tamo u mogućnosti da donosi odluke. Smatram da sam u cijelu situaciju dovedena ni kriva ni dužna. To je ono što mogu reći, jer svatko tko zna kako sustav funkcionira i što je posao u Vladi i koliko ljudi sudjeluje u svemu. Ne može jedna osoba odlučivati. Ja nisam bila bitna osoba niti imala funkciju da bih mogla nekome davati naloge samoinicijativno. Ja sam samo radila svoj posao.''

Inače, Tomislav Saucha javio se 24. listopada prošle godine u zatvor u Remetincu na odsluženje zatvorske kazne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Kralj/Pixsell Foto: Igor Kralj/Pixsell