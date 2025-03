Heroj izvukao susjedu iz zapaljenog stana: 'Dolazi poziv. Čujem je kako viče, trči Ćiro. Gori sve!'

Da ima još nesebičnih ljudi i dobrih susjeda, dokazao je Splićanin Ćiro Ugrina koji je prvi ušao u zapaljeni stan svoje susjede s četvrtog kata i uhvatio se u koštac s buktinjom koja je već gutala kuhinjske aparate.

"Na mobitel me zvala susjedina kćer, taman sam bio u garaži, čujem je kako viče, trči, trči Ćiro, mami mi se zapalio stan, je li te zvala, požuri di jesi da jesi, spašavaj je, unutra je, gori sve, vatra je velika, umrijet će unutra, izgorjet će", prisjetio se dramatičnog poziva nesebični susjed i umirovljeni vojnik za Slobodnu Dalmaciju.

Dojurio je iz garaže do njezina stana u kojem je vatra već zahvatila štednjak i napu. Stariju susjedu koja živi sama izvukao je iz zapaljenog stana na hodnik i uhvatio se aparata za gašenje požara do dolaska vatrogasaca koje us pozvali drugi susjedi.

Nakon toga je vlasnicu stana odveo na Hitnu pomoć. Bila je u stanju šoka i po rukama imala manje opekline.

'Svatko bi to učinio'

Ćiro sebe ne vidi kao heroja, kaže da nije napravio ništa posebno i da bi isto postupio svatko na njegovom mjestu. No, jedno je sigurno. Njegovom brzom reakcijom izbjegnuta je veća tragedija.

"Otrčao sam gore, vidim plamen je zahvatio štednjak, napu, dizao se, odmah sam nju izvukao iz stana. Brzo sam izvadio aparat, pjenom udario po vatri. Vjerojatno je uzrok bio u trenutku nepažnje, vatrogasci će utvrditi", dodaje.

Srećom sve je dobro završilo. Kuhinja je oštećena i trebat će ju mijenjati, zidove prebojati, ali nasreću nitko nije ozbiljnije ozlijeđen.

"Svatko bi to napravio, nije to ništa. Bitno je da nije išlo dalje, zahvatilo elektroinstalacije. Dobro je prošlo, sve je dobro, ma čujte nisam ja ni junak ni heroj, ja sam samo susid i prijatelj, i umirovljeni vojnik. Bio sam pripadnik Četvrte brigade, svega smo se mi nagledali. Neće nas vatra prepasti", tvrdi Ćiro.

Starija gospođa čiji je stan počela gutati vatra i on, kaže, nisu samo susjedi već ljudi i prijatelji koji se trebaju brinuti jedni o drugima i pomagati si međusobno.

