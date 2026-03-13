Koja je uloga Vučića na Bliskom istoku? Srbija drastično povećala izvoz oružja Izraelu

Dok se Bliski istok suočava s najozbiljnijom eskalacijom sukoba u novijoj povijesti, obrambena industrija Srbije dosegnula je rekordne razine izvoza naoružanja u Izrael. Prema pisanju Nove.rs, suradnja je dodatno intenzivirana nakon najnovijih napada na Iran, pretvarajući Beograd u jednu od ključnih logističkih točaka za opskrbu Izraelskih obrambenih snaga (IDF).

Tijekom takozvane zabrane izvoza naoružanja, Srbija je od izvoza u Izrael 2025. zaradila 131.1 milijun dolara, što je dva i pol puta više nego 2024., kada je vrijednost iznosila 50.1 milijun, te čak 42 puta više nego 2023., kada je Izraelu isporučeno oružje vrijedno 3.1 milijun dolara.

Samo u drugoj polovici 2025., nakon uvođenja zabrane, izvezeno je streljivo u vrijednosti većoj od 65 milijuna dolara.

Zabrana izvoza zbog Moskve

Odluka o zabrani izvoza naoružanja uslijedila je nakon oštrog pritiska iz Moskve. Ruska Vanjska obavještajna služba u dva je navrata optužila Beograd da njegov "vojnoindustrijski kompleks pokušava pucati Rusiji u leđa" i da ih je "želja da profitiraju na krvi bratskih slovenskih naroda navela da zaborave tko su njihovi pravi prijatelji“.

Nakon tog pritiska, srbijansko Ministarstvo obrane je 23. lipnja 2025., po uputi predsjednika Aleksandra Vučića, obustavilo sav izvoz naoružanja. Istog se dana oglasio i Vučić: "Sad ne izvozimo ništa. Sad smo zaustavili sve i šaljemo našoj vojsci".

Zabrana izvoza ozbiljno je poremetila vojnu industriju Srbije. Međutim, tijekom zabrane koja je trajala sve do 13. veljače ove godine, postojao je jedan privilegirani kupac - Izrael. Da zabrana nije puno značila za njihove transakcije, pokazuje i podatak da je već idući dan nakon zabrane, 24. lipnja 2025., prema Izraelu poletio prvi teretni avion natovaren streljivom.

Operacija velikih razmjera

Tijekom trajanja zabrane, s beogradskog aerodroma obavljeno je čak 29 letova do izraelske zračne luke Nevatim. Prijevoz se obavljao zrakoplovima izraelskog teretnog operatera Challenge Airlines IL. Od veljače 2024. do 5. ožujka ove godine ta je kompanija sa tri širokotrupna teretna zrakoplova obavila ukupno 53 leta iz Srbije za Izrael.

Tijekom 2024. bilo je sedam letova, prošle godine 32, a ove godine još 14. Krajnje odredište za 49 letova bila je Nevatim, jedna od glavnih logističkih baza izraelskog zrakoplovstva, a za četiri Tel Aviv.

S obzirom na to da dva korištena zrakoplova imaju nosivost od oko 120 tona, a treći oko 55 tona, procjenjuje se da je dosad prevezeno više od 3000 tona streljiva i naoružanja.

Ako se tome dodaju i letovi koje je zajednička istraga BIRN-a i izraelskog lista Haaretz identificirala, a koje su obavili transportni zrakoplovi Izraelskih oružanih snaga, dolazi se do brojke od najmanje 68 dokumentiranih letova od početka rata u Gazi. To ukazuje na uspostavu stabilnog zračnog logističkog koridora koji je funkcionirao i za vrijeme službene zabrane izvoza.

Državna tvrtka Jugoimport SDPR ključni je akter u ovim poslovima, s udjelom koji prelazi 90 posto. Na temelju ugovora s izraelskim Ministarstvom obrane, Jugoimport opskrbljuje izraelsku vojsku streljivom raznih vrsta i kalibara, koje proizvode tvornice Krušik, Sloboda i Prvi partizan. Najčešće se radi o topničkom streljivu kalibra 155 i 122 milimetra, minobacačkom streljivu od 120 i 81 milimetar te pješačkom streljivu po NATO standardu.

Uloga Beograda u sukobu s Iranom

Od početka sukoba na Bliskom istoku, broj teretnih letova na relaciji Srbija-Izrael u posljednjih 15 dana ukazuje da bi Beograd mogao imati značajnu ulogu u opskrbi oružjem.

To otvara i pitanje sigurnosnih implikacija, s obzirom na to da su iranski dužnosnici još 2025. upozoravali da bi države koje pružaju vojnu ili logističku podršku Izraelu mogle biti smatrane dijelom njegove ratne infrastrukture. Tadašnji zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova izjavio je da bi "svaka zemlja koja se pridruži američko-izraelskoj agresiji neminovno postala legitimna meta za odmazdu".

Podaci o letovima i naglom rastu izvoza pokazuju da je između Srbije i Izraela uspostavljen stabilan kanal za opskrbu streljivom, koji je bio operativan i tijekom službene zabrane. Uloga Srbije u tom lancu opskrbe stoga više nije samo ekonomsko ili političko, već i sigurnosno pitanje, piše Nova.rs.

