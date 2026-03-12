Hrvatski vojnik evakuiran iz Libanona: Čeka se izvlačenje još sedmorice iz Irana

Hrvatski vojnik sigurno je danas evakuiran iz misije Ujedinjenih naroda UNIFIL u Libanonu, priopćili su iz MORH-a. Povlačenje hrvatskog vojnika provedeno je u sklopu operacije izvlačenja njemačkih vojnika.

Nakon evakuacije, vojnik je sletio u francuski grad Orleans, odakle će se vratiti u Hrvatsku.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić prethodno je zatražio i dobio potporu njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa za sigurno povlačenje našeg pripadnika u koordiniranoj evakuaciji iz Libanona.

"Njemačka potpora Hrvatskoj odraz je bliskog partnerstva te savezničkog uvažavanja i solidarnosti koje proizlaze iz političkih odnosa na razini naših vlada, ali i naših ministarstava obrane", poručio je ministar Anušić i dodao da izražava zahvalu ministru Pistoriusu na toj pomoći budući da je riječ o trenutačno najizazovnijoj svjetskoj kriznoj zoni.

Evakuacija vojnika iz Iraka

Predsjednik Zoran Milanović prošlog je ponedjeljka zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH pokretanje povlačenja hrvatskih vojnika iz Libanona i Iraka. Iz MORH-a ističu da su poduzeli sve potrebne formalne aktivnosti bez kojih izvlačenje naših vojnika ne bi bilo moguće.

"Pokrenuti su i formalni postupci za izvlačenje sedmorice hrvatskih vojnika iz NATO misije u Iraku. Ta operacija povlačenja provest će se kada se steknu uvjeti za sigurnu evakuaciju. Kada hrvatski vojnici budu evakuirani iz Iraka, o tome ćemo obavijestiti javnost", priopćili su iz MORH-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković odgovorio Milanoviću oko povlačenja vojnika: 'Opet potez bez konzultacija...'