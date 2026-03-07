Avion iz Rijada uskoro stiže u Zagreb, ovo su detalji: Kući se vraća 123 Hrvata

Repatrijacijski let Croatia Airlinesa iz Rijada s hrvatskim državljanima iz Katara, Kuvajta i Bahreina očekuje se u subotu navečer u Zračnoj luci Franjo Tuđman.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, let, kojeg organiziraju Vlada, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, trebao bi sletjeti oko 20.40 sati po našem vremenu.

Putnike će dočekati državna tajnica u MVEP-u Andreja Metelko-Zgombić, državni tajnik u MMPI-u Tomislav Mihotić te ravnatelj Uprave za političke poslove MVEP-a Tomislav Lendić. Nakon dolaska, njih troje medijima će dati izjavu.

Vraća se 123 Hrvata

Na ovom letu nalazi se 123 državljana Hrvatske, pet državljana Bosne i Hercegovine, četiri državljana Njemačke, četiri državljana Italije i tri državljana Kanade

Nakon večerašnjeg leta, više od 700 hrvatskih državljana bit će vraćeno u Hrvatsku. Na Bliskom istoku sada ostaju rezidenti, odnosno ljudi koji tamo žive i rade, a repatrirani su svi hrvatski državljani koji su bili turisti ili u prolazu, odnosno zatražili repatrijaciju.

