NEĆETE POGRIJEŠITI

Razmislite o ovim bojama cvijeća za Dan žena: Kažu da privlači sreću i uspjeh poput magneta

Razmislite o ovim bojama cvijeća za Dan žena: Kažu da privlači sreću i uspjeh poput magneta
Foto: Shutterstock

Poklanjanje cvijeća za Međunarodni dan žena nije samo lijepa tradicija, već i prilika da kroz odabrane boje prenesemo posebne poruke sreće, uspjeha i poštovanja prema ženama u našim životima

7.3.2026.
20:30
Antonela Ištvan
Shutterstock
Poklanjanje cvijeća za Međunarodni dan žena, 8. ožujka, puno je više od puke tradicije. To je gesta poštovanja, ljubavi i zahvalnosti prema ženama koje obogaćuju naše živote. Iako je svaki cvijet lijep na svoj način, odabir buketa s promišljenom porukom može vaš dar učiniti još posebnijim.

Prema narodnim vjerovanjima i simbolici cvijeća, određene boje imaju moć prizvati sreću, uspjeh i pozitivnu energiju. Odabir pravih nijansi stoga nije samo estetska odluka, već i prenošenje dubokih želja za blagostanjem i radošću.

Službene boje Dana žena i njihova snaga

Prije nego što zaronimo u boje koje donose sreću, važno je spomenuti službene boje Međunarodnog dana žena. Ljubičasta, zelena i bijela nisu odabrane slučajno.

Ljubičasta boja simbolizira pravdu, dostojanstvo i odanost cilju ravnopravnosti, predstavljajući plemenitost borbe za ženska prava. Zelena je simbol nade, optimizma i novog rasta, dok bijela predstavlja čistoću namjera.

Buket koji kombinira ove tri boje šalje snažnu poruku podrške i dubokog poštovanja prema suštini ovog važnog dana.

Boje koje privlače radost i pozitivnu energiju

Osim službene simbolike, postoje boje cvijeća koje se tradicionalno vežu uz sreću i blagostanje, što ih čini idealnim izborom za poklon kojim želite prenijeti najljepše želje.

Žuta: Sunce, radost i optimizam

Žuta boja je boja sunca, sreće i vitalnosti. Iako se žute ruže ponekad dvosmisleno tumače, cvijeće poput mimoze, narcisa ili suncokreta nepogrešiv je izbor.

Mimoza, sa svojim nježnim i mirisnim cvjetovima, u Italiji je postala službeni simbol osmog marta, a vjeruje se da donosi snagu i osjetljivost. Narcisi, kao vjesnici proljeća, simboliziraju nove početke, nadu i budući uspjeh.

Poklanjanjem buketa suncokreta prenosite poruku divljenja i odanosti, slaveći snagu i radost koju žene unose u naše živote.

Razmislite o ovim bojama cvijeća za Dan žena: Kažu da privlači sreću i uspjeh poput magneta
Foto: Shutterstock

Ružičasta: Nježnost, zahvalnost i bezuvjetna ljubav

Ružičasta je univerzalni simbol nježnosti, zahvalnosti i divljenja. Za razliku od crvene koja je primarno vezana za strastvenu ljubav, ružičasta ima širi spektar značenja.

Blijedoružičaste ruže izražavaju divljenje i gracioznost, dok su tulipani u ovoj boji simbol bezuvjetne ljubavi, što ih čini savršenim poklonom za majke, sestre i prijateljice. Raskošni božuri ružičaste boje, osim što su vizualno impresivni, simboliziraju sreću, prosperitet i dobar brak.

Narančasta i crvena: Energija, ponos i poštovanje

Narančasta boja zrači entuzijazmom, životnom energijom i ponosom. Cvijeće poput narančastih gerbera ili tulipana šalje poruku razumijevanja i podrške, slaveći postignuća i unutarnju snagu žene.

Crvena boja, iako često rezervirana za romantiku, u kontekstu Dana žena dobiva novo značenje. Crveni karanfil tradicionalni je simbol osmog marta koji predstavlja duboko poštovanje, divljenje i borbu za ženska prava.

Njegova jarka boja ovdje ne označava strast, već snagu, otpornost i energiju pokreta za ravnopravnost.

Razmislite o ovim bojama cvijeća za Dan žena: Kažu da privlači sreću i uspjeh poput magneta
Foto: Shutterstock

Cvijeće s posebnom porukom uspjeha

Ako želite darovati cvijet koji nosi poruku uspjeha i profinjenosti, orhideje i ljiljani su pravi izbor. Orhideja je od davnina simbol rijetke ljepote, snage, elegancije i uspjeha.

Njezini dugotrajni cvjetovi idealan su poklon za ženu kojoj se divite zbog njezine jedinstvenosti i postignuća, bilo na poslovnom ili privatnom planu. S druge strane, ljiljani, osobito bijeli, predstavljaju čistoću duše, sreću i beskrajnu ljepotu.

Oni su simbol obnove i inspiracije, savršeni za slavlje žena koje nas svakodnevno nadahnjuju.

