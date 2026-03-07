FREEMAIL
BRZINA FORMULE 1 /

Evo kad i gdje gledati VN Australije: Ne propustite prvu utrku najluđe sezone u povijesti

Evo kad i gdje gledati VN Australije: Ne propustite prvu utrku najluđe sezone u povijesti
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/imago sportfotodienst/Profimedia

Formula 1 i VN Australije startaju prvim zelenim svjetlima na semaforima od 5 sati ujutro, a emisija počinje već u 4 sata

7.3.2026.
21:22
Sportski.net
BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/imago sportfotodienst/Profimedia
Najveći i najpopularniji oktanski cirkus vraća se na nacionalnu televiziju i opet je dostupan svima. 

Formula 1 i Velika nagrada Australije startaju prvim zelenim svjetlima na semaforima od 5 sati ujutro, a emisija počinje već u 4 sata. Sve možete gledati na RTL-u i Voyo te u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

Albert Parku u Melbourneu poprište je navjećeg cirkusa oktana, a oči milijuni ljudi diljem svijeta bit će uperene upravo na ovu stazu. 

Velika nagrada Australije bit će posebno iskustvo za sve ljubitelje Formule 1 u Hrvatskoj koji će utrku u tekstualnom obliku pratiti na portalu Net.hr. Po prvi put na hrvatskoj medijskoj sceni, jedan news portal imat će tekstualno komentiranje utrke u live formatu, gdje će troje strastvenih F1 obožavatelja – Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar – detaljno pratiti svaki trenutak Velike nagrade Australije i svojim stručnim, zabavnim, analitičkim i emotivnim komentarima oplemeniti ludo nedjeljno F1 jutro. 

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo. Tekstualni prijenos Velike nagrade Australije pratite na portalu Net.hr

Vn AustralijeF1 Vijesti
