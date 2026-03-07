Generacija Z je odlučila srušiti vlast: Popularni reper postat će premijer Nepala

Raper Balen Shah pobijedio je bivšeg nepalskog premijera KP Sharma Olija na parlamentarnim izborima. Prema rezultatima potvrđenim od strane Nepalske izborne komisije, Shah je osvojio 68.348 glasova, dok je Oli prikupio samo 18.734 glasa, piše BBC.

Izbori, održani prošlog četvrtka, bili su prvi nakon nasilnih prosvjeda u rujnu 2025. godine, koji su srušili Olijevu vladu. Prosvjedi, predvođeni mladima, pokrenuti su nakon Olijeve zabrane društvenih mreža, a ubrzo su prerasli u širi poziv za političke promjene. Aktivni i angažirani birači iz generacije Z, koji su nezadovoljni političkom elitom, igrali su ključnu ulogu u oblikovanju ishodu izbora.

Foto: Rojan Shrestha/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nepal je posljednjih godina svjedočio čestim promjenama vlada, najčešće kroz koalicije u kojima su dominirale tri glavne političke stranke, dvije komunističke. No, izbori 2025. godine postavili su pitanje hoće li birači iz generacije Z uspjeti uvjeriti ostatak zemlje da je vrijeme za novu, nezavisnu političku generaciju.

Više od 800.000 mladih ljudi prvi put je izašlo na birališta, što je značajno utjecalo na ishod izbora. Mnogi od njih podržali su Shahovu stranku koja je obećala ekonomske i političke promjene, kao i bolju budućnost za generaciju koja je godinama bila nezadovoljna zbog niskih plaća i visokih stopa migracije.

Foto: Sanjit Pariyar/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Shah je stekao veliku popularnost i izvan političkog kruga. Njegov hit Balidan, pjesma koja govori o žrtvi na nepalskom jeziku, postala je viralna i privukla milijune pregleda na YouTubeu. Međutim, njegova politička angažiranost nije počela tek s izborima. Tijekom rujanskih prosvjeda 2025. godine, Shah je podržao demonstrante i kritizirao Olija, kojeg je nazvao "teroristom" zbog njegove politike i postupaka prema prosvjednicima.

RSP, stranka koju je osnovao, objavila je svoje političke ciljeve i obećali stvaranje 1,2 milijuna novih radnih mjesta i smanjenje prisilne migracije. Također su postavili ambiciozne ciljeve, uključujući udvostručenje dohotka po glavi stanovnika i rast BDP-a Nepala.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'