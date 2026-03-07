FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BLIJEDA NULA /

Protivnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige kiksao uoči dolaska na Rujevicu

Protivnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige kiksao uoči dolaska na Rujevicu
×
Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

Strasbourg je s 36 bodova na osmom mjestu ljestvice Ligue 1

7.3.2026.
21:33
Hina
Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Auxerre i Strasbourg odigrali su zanimljiv dvoboj u 25. kolu francuskog nogometnog prvenstva, ali su izostali pogoci pa je svaka momčad osvojila po bod.

U prvom poluvremenu su obje momčadi imale po jednu dobru priliku za gol, a u drugom poluvremenu je Strasbourg bio bliži pogotku. No, suparnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige nije uspio doći do pogotka koji bi mu donio tri boda.

Strasbourg je s 36 bodova na osmom mjestu ljestvice Ligue 1, a Auxerre je s 19 bodova ostao na 16. pozciji, koja na kraju prvenstva donosi razigravanje za ostanak u elitnom razredu francuskog klupskog nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

StrasbourgHnk Rijeka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx