Protivnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige kiksao uoči dolaska na Rujevicu

Auxerre i Strasbourg odigrali su zanimljiv dvoboj u 25. kolu francuskog nogometnog prvenstva, ali su izostali pogoci pa je svaka momčad osvojila po bod.

U prvom poluvremenu su obje momčadi imale po jednu dobru priliku za gol, a u drugom poluvremenu je Strasbourg bio bliži pogotku. No, suparnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige nije uspio doći do pogotka koji bi mu donio tri boda.

Strasbourg je s 36 bodova na osmom mjestu ljestvice Ligue 1, a Auxerre je s 19 bodova ostao na 16. pozciji, koja na kraju prvenstva donosi razigravanje za ostanak u elitnom razredu francuskog klupskog nogometa.

