Mnogi su se šokirali: Otkriveno koliko iznosi mirovina legendarne Suzane Mančić

Suzana Mančić (69), ime koje je desetljećima sinonim za ljepotu i šarm, svojedobno je bila jedna od najpoznatijih žena u bivšoj Jugoslaviji, a i danas je među najprepoznatljivijim javnim osobama s ovih prostora. Kao Loto djevojka, osvojila je srca tisuće gledatelja i postala pravi san mnogih muškaraca. Njezina prisutnost na malim ekranima bila je nezaobilazna, a šarm i ljepota bili su njen zaštitni znak. S više od četiri desetljeća karijere u svijetu zabave, Suzana Mančić i dalje intrigira javnost, koja je stalno zainteresirana za njezin profesionalni, ali i privatni život.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iako su njezini televizijski nastupi pratili brojni uspjesi, privatni život ove legendarne voditeljice uvijek je bio predmet velikih medijskih interesa.

Srpski Kurir sada je objavio vijest koja je ponovno pobudila veliku pozornost javnosti. Suzana Mančić, naime, otkrila je iznos svoje mirovine, čime je izazvala pravu medijsku buru. Iako već dugi niz godina uživa u statusu ikone medijskog svijeta, ovaj je korak bio iznenađenje mnogim obožavateljima.

Foto: M.P.

"Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lijek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, mirovina stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je mirovina, onda su portali gorjeli kao 'skandalozno kolika je mirovina Suzane Mančić, 450 eura'. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike mirovine'', otkrila je nedavno, piše Kurir.

Nakon više od 50 godina rada, Suzana je ponosna na sve što je stekla.

''Imala sam racionalni i štedljiv trenutak. Pola sam trošila, pola stavljala sa strane. Od te mirovine može se živjeti, pogotovo kad radiš još nešto sa strane'', rekla je voditeljica za kraj.

