Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 07. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 07. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja se traži suptilnije. Emocije se preispituju. Odnosi se sagledavaju bez idealiziranja. Iskrenost dobiva na težini.

Posao: Isticanje dolazi prirodno. Prepoznaje se trud uložen ranije. Dan pogoduje prezentiranju ideja. Samopouzdanje je stabilno.

Zdravlje: Energija je dobra, ali ograničena. Potrebna je umjerenost. Ravnoteža se održava kroz kontrolu tempa.

