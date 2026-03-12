Posljednji trenuci: Jedinstvena izložba nudi tragičan pogled na ljudsku patnju

Arheološko nalazište Pompeji pruža jedan od najznačajnijih uvida u rimsku povijest kroz svoju jedinstvenu zbirku gipsanih odljeva žrtava erupcije Vezuva.

Ovi odljevi nisu umjetničke skulpture, već vjerne trodimenzionalne rekonstrukcije posljednjih trenutaka ljudi i životinja, sačuvanih u trenutku katastrofe koja se dogodila 79. godine. Oni predstavljaju izravnu vezu s ljudskom dimenzijom tragedije koja je zadesila ovaj drevni grad te posjetiteljima nude snažno i neposredno svjedočanstvo o prošlosti, piše Discover Magazine.

Reprezentativni primjeri odljeva

Metoda koja je omogućila stvaranje ovih jedinstvenih prikaza razvijena je 1863. godine zahvaljujući arheologu Giuseppeu Fiorelliju. Tijekom sustavnih iskapanja, Fiorelli je uočio da su organski ostaci žrtava, zatrpanih slojevima vulkanskog pepela, s vremenom razgrađeni, ali su unutar stvrdnutog materijala ostavili precizne šupljine. Prepoznavši znanstveni potencijal ovog otkrića, razvio je tehniku ulijevanja tekućeg gipsa u te praznine.

Nakon što bi se gips stvrdnuo, okolni slojevi pepela pažljivo su se uklanjali, otkrivajući detaljan odljev koji je vjerno reproducirao oblik i položaj tijela u trenutku smrti. Ovom su tehnikom zabilježeni detalji poput nabora odjeće, izraza lica pa čak i frizure. Postupak, danas poznat kao "Fiorellijev proces", omogućio je da žrtve Pompeja prestanu biti isključivo statistički podaci te postanu prepoznatljivi pojedinci čiji su posljednji trenuci sačuvani s iznimnom preciznošću.

Snažan uvid u ljudsku patnju

Među stotinama izrađenih odljeva, pojedini se ističu kao iznimno vrijedna svjedočanstva. Jedna od najpoznatijih lokacija unutar nalazišta je takozvani Vrt bjegunaca, gdje je pronađena skupina od trinaest osoba, među kojima ima i djece. Njihovi odljevi, izloženi na mjestu pronalaska, dokumentiraju pokušaj bijega prema gradskim vratima tijekom naleta smrtonosnog piroklastičnog vala. Prizori poput roditelja koji zaklanjaju djecu ili pojedinaca koji rukama prekrivaju lica kako bi se zaštitili od otrovnih plinova pružaju snažan uvid u ljudsku patnju.

Podjednako je poznat i odljev psa pronađenog u kući Vesoniusa Primusa. Životinja je bila vezana lancem te nije mogla pobjeći, a njezin odljev prikazuje tijelo u grču, što svjedoči o borbi za zrak u posljednjim trenucima. Ovi i drugi odljevi, izloženi u zaštićenim vitrinama diljem Pompeja i u obnovljenom muzeju Antiquarium, služe kao trajni podsjetnik na razorne sile prirode i krhkost života.

Istraživači danas koriste metode poput CT skeniranja i DNK analize kako bi otkrili detalje o zdravlju, prehrani i načinu života stanovnika Pompeja. Istraživanjima je, primjerice, utvrđeno da su imali iznimno zdrave zube, što se pripisuje prehrani s niskim udjelom šećera. Suvremene analize također su ispravile ranije pogrešne interpretacije; tako je utvrđeno da poznati odljevi "dvije djevice" zapravo prikazuju dvojicu mladića. Svako novo istraživanje donosi dodatne spoznaje, potvrđujući status Pompeja kao neiscrpnog izvora za proučavanje rimske civilizacije.

