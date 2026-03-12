FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U TIJEKU JE OČEVID /

U Jelsi pronađena bomba: 'Molimo građane da ne prilaze rivi'

U Jelsi pronađena bomba: 'Molimo građane da ne prilaze rivi'
×
Foto: net.hr

Uz priopčenje je objavljena i točna lokacija na karti gdje se trenutačno provodi očevid

12.3.2026.
21:46
danas.hr
net.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Općini Jelsa građane i turiste dočekala je uznemirujuća poruka. Na rivi, u blizini maloga parka, u moru je pronađena ručna bomba i nekoliko praznih metaka, za koje policija sumnja da nisu iz pištolja.

O ovom incidentu Općina Jelsa oglasila se na društvenim mrežama, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

U Jelsi pronađena bomba: 'Molimo građane da ne prilaze rivi'
Foto: net.hr

"Obavještavamo građane kako je danas na rivi, kod mosta u blizini malog parka, pronađena ručna bomba te nekoliko praznih metaka. Na terenu su trenutno policijski službenici koji provode očevid i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za građane. Područje je pod nadzorom dok traje postupanje nadležnih službi.

U Jelsi pronađena bomba: 'Molimo građane da ne prilaze rivi'
Foto: net.hr

Molimo građane da ne prilaze navedenoj lokaciji te da poštuju upute policijskih službenika dok traje osiguravanje područja. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena. Hvala na razumijevanju i suradnji", priopćili su.

U Jelsi pronađena bomba: 'Molimo građane da ne prilaze rivi'
Foto: net.hr
U Jelsi pronađena bomba: 'Molimo građane da ne prilaze rivi'
Foto: net.hr

Također, uz priopćenje su objavili i točnu lokaciju na karti gdje se trenutačno provodi očevid.

JelsaBombaMetciRučna Bomba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx