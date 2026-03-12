U Jelsi pronađena bomba: 'Molimo građane da ne prilaze rivi'

U Općini Jelsa građane i turiste dočekala je uznemirujuća poruka. Na rivi, u blizini maloga parka, u moru je pronađena ručna bomba i nekoliko praznih metaka, za koje policija sumnja da nisu iz pištolja.

O ovom incidentu Općina Jelsa oglasila se na društvenim mrežama, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Foto: net.hr

"Obavještavamo građane kako je danas na rivi, kod mosta u blizini malog parka, pronađena ručna bomba te nekoliko praznih metaka. Na terenu su trenutno policijski službenici koji provode očevid i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za građane. Područje je pod nadzorom dok traje postupanje nadležnih službi.

Molimo građane da ne prilaze navedenoj lokaciji te da poštuju upute policijskih službenika dok traje osiguravanje područja. O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravovremeno obaviještena. Hvala na razumijevanju i suradnji", priopćili su.

Također, uz priopćenje su objavili i točnu lokaciju na karti gdje se trenutačno provodi očevid.

"Oko 16.25 sati u moru na dubini od oko 1,5 do dva metra uočeno je streljivo i jedno minsko-eksplozivno sredstvo. Po dolasku policije mjesto događaja je odmah ograđeno i osigurano", potvrdili su iz policije za RTL Danas. "Odmah ujutro u Jelsu će stići ronilački protueksplozijski tim koji će pristupiti vađenju i uklanjanju sredstava iz mora. Također, policijski službenici će obaviti preventivni pregled šireg podmorja kako bi bili sigurni da su uklonjena sva sredstva iz mora. Također inicirano je provođenje istraživanja", zaključili su.

