Evo tko je pakleni Argentinac koji je uništio Rijeku: Ovakvom statistikom se malo tko može pohvaliti
Argentinac je sada postigao gol u svakom od svojih posljednjih pet nastupa za alzaški klub
Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskoj ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio 2:1 u prvoj utakmici osmine finala.
Sjajan je bio 23-godišnji Argentinac Joaquin Panichelli koji je zabio već nakon 73 sekunde igre, a u nastavku je bio pravi strah i trepet za obranu Rijeke.
Fantastična devetka francuske filijale Chelseaja izluđivala je naizmjenice Radeljića i Majstorovića koji su se već kod tog prvog gola žestoko raspravljali tko je trebao čuvati suparničkog napadača.
U 10. minuti lopta je stigla do Panichellija koji je pobjegao čuvarima i snažno pucao s nekih 17 metara te zatresao prečku. U 14. je ponovno pobjegao i izašao sam pred istrčalog Zlomislića. Fino je lobao golmana, ali otišla je lopta preko gola. Terorizirao je obranu, a u 52. je natjerao Majstorovića na žuti zbog kojeg će stoper Rijeke propustiti uzbratnu utakmicu. Trener gostiju Gary O'Neil ga je, srećom po Rijeku, izvadio u 77. minuti.
Joaquín Panichelli je ove sezone sudjelovao u 22 gola (18 golova, 4 asistencije) za Strasbourg. Argentinac je sada postigao gol u svakom od svojih posljednjih pet nastupa za alzaški klub.
Rođen u Córdobi, Panichelli je karijeru započeo u lokalnom klubu Racing de Córdoba, a potom je u rodnom gradu nastupao za Belgrano i Atalaya de Córdoba. U veljači 2020., nakon neuspjelog probnog perioda u Boca Juniorsima, potpisao je za River Plate. Dana 13. siječnja 2023. Panichelli se preselio u inozemstvo i potpisao troipolgodišnji ugovor sa španjolskim klubom Segunda División Deportivo Alavés, isprva raspoređenim u rezerve u Segunda Federación. Debitirao je u profesionalnoj prvoj momčadi 5. svibnja, ušavši kao kasna zamjena za Miguela de la Fuentea u domaćem remiju 1-1 protiv Granade CF.
U Strasbourg je stigao na ljeto 2025. godine, a 15. studenog 2025. debitirao je za argentinsku reprezentaciju u prijateljskoj pobjedi od 2-0 protiv Angole.
