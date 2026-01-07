Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju slobodnije. Postoji potreba za iskrenošću. Odnosi se ne žele ograničavati. Otvorenost donosi olakšanje.

Posao: Dan donosi nove ideje. Razmišljanja se šire izvan okvira. Još nije vrijeme za konkretne poteze. Vizija se oblikuje.

Zdravlje: Energija je pojačana. Tijelo traži kretanje. Aktivnost donosi balans.