Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su intenzivne, ali kontrolirane. Nešto se otkriva bez riječi. Odnosi se produbljuju kroz tišinu. Intuicija vodi osjećaje.
Posao: Fokus je na dugoročnim ciljevima. Informacije se prikupljaju diskretno. Strpljenje donosi stratešku prednost.
Zdravlje: Umor se osjeća iznutra. Tijelo traži regeneraciju. Povlačenje donosi snagu.
