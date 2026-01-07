Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su intenzivne, ali kontrolirane. Nešto se otkriva bez riječi. Odnosi se produbljuju kroz tišinu. Intuicija vodi osjećaje.

Posao: Fokus je na dugoročnim ciljevima. Informacije se prikupljaju diskretno. Strpljenje donosi stratešku prednost.

Zdravlje: Umor se osjeća iznutra. Tijelo traži regeneraciju. Povlačenje donosi snagu.